По мнению TrendForce, с нехваткой DRAM скоро может быть покончено

Незначительное расширение производства в течение последних двух лет и проблемы, связанные с переходом на новый этап технологических норм, привели к тому, что рост поставок памяти DRAM отстал от потребностей рынка. Контрактные цены на эту продукцию начали расти во втором полугодии 2017 года, подталкиваемые сезонным подъемом спроса. С тех пор цены на DRAM продолжают расти.

Рост цен позволил ведущим производителям DRAM улучшить финансовые показатели. Так, компания Samsung, являющаяся крупнейшим мировым поставщиком DRAM, увеличила валовую прибыль до 59%. Показатели SK Hynix и Micron равны 54% и 44% соответственно.

Однако ситуация может измениться, поскольку Samsung рассматривает возможность расширения производства. Южнокорейский производитель планирует увеличить выпуск DRAM с текущего показателя 390 000 пластин в месяц до почти 500 000 пластин в месяц к концу 2018 года.

По мнению аналитиков TrendForce, это приведет к обострению конкуренции и повышению порога выхода на рынок. При этом с нехваткой DRAM будет покончено раньше, чем первоначально ожидалось.