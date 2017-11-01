Неизвестный смартфон Meizu засветился на фотографии

В Сети появилась фотография, автор которой утверждает, что на ней запечатлен неизвестный смартфон компании Meizu.
Устройство получило популярный в последнее время дизайн фронтальной панели, при этом рамки со всех сторон являются довольно заметными. Соотношение сторон дисплея, предполжительно, равно 18:9.
Над дисплеем находятся вырез громкоговорителя и фронтальная камера, а вот под экраном, несмотря на наличие довольно широкой рамки, нет традиционной кнопки Home. Дактилоскопический датчик в данном случае должен находиться на задней панели.
Автор утечки утверждает, что анонс смартфона состоится в ближайшее время.