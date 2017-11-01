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Неизвестный смартфон Meizu засветился на фотографии

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Теги: Meizu

Источник: Weibo

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В Сети появилась фотография, автор которой утверждает, что на ней запечатлен неизвестный смартфон компании Meizu.

Устройство получило популярный в последнее время дизайн фронтальной панели, при этом рамки со всех сторон являются довольно заметными. Соотношение сторон дисплея, предполжительно, равно 18:9.

Над дисплеем находятся вырез громкоговорителя и фронтальная камера, а вот под экраном, несмотря на наличие довольно широкой рамки, нет традиционной кнопки Home. Дактилоскопический датчик в данном случае должен находиться на задней панели.

Неизвестный смартфон Meizu засветился на фотографии

Автор утечки утверждает, что анонс смартфона состоится в ближайшее время.

1 ноября 2017 Г.

11:43

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