MediaTek смогла нарастить выручку, но прибыль существенно снизилась

Компания MediaTek подвела итоги третьего квартала 2017 финансового года, завершившегося для неё 30 сентября.
Выручка за отчётный период составила около 2,1 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 18,8%, а в квартальном — на 9,6%. Операционная прибыль составила 163,7 млн долларов, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего квартала, однако в годовом выражении соответствует спаду на 34,9%.
Чистая прибыль в годовом выражении также снизилась (на 35,4%) и составила 167 млн долларов. В квартальном это соответствует росту на 129%. Валовая прибыль компании выросла с 35,2% до 36,4%. Кроме того, MediaTek отмечает, что расходы на НИОКР остались примерно на уровне годичной давности: 468,6 против 481,6 млн долларов.