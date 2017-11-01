MediaTek смогла нарастить выручку, но прибыль существенно снизилась

Чистая прибыль в годовом выражении также снизилась (на 35,4%) и составила 167 млн долларов. В квартальном это соответствует росту на 129%. Валовая прибыль компании выросла с 35,2% до 36,4%. Кроме того, MediaTek отмечает, что расходы на НИОКР остались примерно на уровне годичной давности: 468,6 против 481,6 млн долларов.

Выручка за отчётный период составила около 2,1 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 18,8%, а в квартальном — на 9,6%. Операционная прибыль составила 163,7 млн долларов, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего квартала, однако в годовом выражении соответствует спаду на 34,9%.

Компания MediaTek подвела итоги третьего квартала 2017 финансового года, завершившегося для неё 30 сентября.

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