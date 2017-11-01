Четыре крупнейших китайских производителя смартфонов по итогам года реализуют более 400 млн аппаратов

Ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники, утверждает, что четыре крупнейших китайских производителя смартфонов по итогам текущего года реализуют более 400 млн аппаратов.
В список входят Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Суммарно эти компании займут более 60% родного рынка. Также источники прогнозируют, что семь компаний в списке 10 крупнейших производителей смартфонов в 2018 году будут родом из Поднебесной.
К вышеуказанной четвёрке в этом списке примкнут Lenovo, ZTE и Gionee. Три оставшиеся игрока — Samsung, Apple и LG. При этом источники считают, что в следующем году Huawei останется на третьем месте, то есть компании не удастся опередить Apple. Oppo и Vivo будут делить четвёртое и пятое места, Xiaomi расположится на шестом, LG (её источники не упоминают, но больше некому) займёт седьмое, а Lenovo, ZTE и Gionee в том же порядке замкнут десятку лидеров.