Судя по видеоролику, опубликованному препаратором, смартфон собран весьма добротно. Этим обеспечивается выносливость к тяготам повседневной эксплуатации. С другой стороны, устройство сложнее разбирать и собирать. Экран вклеен, а внутри большинство компонентов держится на винтах. Вкупе с большим числом кабелей это делает ремонт Nokia 8 занятием, с которым успешно может справиться только опытный и терпеливый человек. Впрочем, то же самое можно отнести к любому современному мобильному устройству.

Энтузиаст с ником JerryRigEverything, подвергающий экзекуции мобильные устройства , предпринял более конструктивный шаг — он разобрал смартфон Nokia 8, чтобы оценить ремонтопригодность устройства. В частности, насколько конструкция устройства позволяет выполнить такие операции, как замена экрана или аккумулятора.

Разборка смартфона Nokia 8 показала, что ремонтировать его сложно, но возможно

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