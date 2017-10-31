Панорамная камера Rylo спроектирована в расчете на использование совместно со смартфоном

Показанное на иллюстрациях устройство называется Rylo. Его представила одноименная компания, созданная выходцами из Instagram и Apple.

Rylo — панорамная камера с двумя модулями. Объектив каждого из них охватывает угол 208°. Камера Rylo спроектирована в расчете на использование совместно со смартфоном. Соответствующее приложение обеспечивает возможность просмотра, редактирования и публикации видео.

Видеозаписи, сделанные с помощью Rylo, могут быть опубликованы в одном из двух форматов: первый представляет сферическую панораму в разрешении 4K с кадровой частотой 30 к/с, второй — вырезанный из нее обычный кадр разрешением HD. Разработчики отмечают, что программное обеспечение Rylo корректирует искажения, свойственные сверхширокоугольным объективам. Возможна фотосъемка с разрешением 6К.

К достоинствам Rylo разработчики также относят фирменный алгоритм стабилизации изображения, построенный на использовании изображения с углом поля зрения 360° и данных о движении. Как утверждается, результат сопоставим с тем, который можно получить, используя дорогие принадлежности для съемки.

Габариты камеры — 72,5 x 37,0 x 42,7 мм, масса — 108 г. Одной зарядки аккумулятора хватает на час съемки.

Продажи Rylo для iPhone уже начались по цене $499. В комплект поставки входит камера, аккумулятор, карта памяти microSD объемом 16 ГБ (поддерживаются карты объемом до 256 ГБ), чехол и кабели для зарядки и синхронизации. Бесплатное приложение для iOS доступно в App Store. Вариант камеры и приложения для Android должен появиться в ближайшее время.