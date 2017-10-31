Приложение Photos в iOS не очень понимает, что такое бюстгальтер

Системы искусственного интеллекта — один из трендов текущего года и, несомненно, ближайшего будущего. Правда, сейчас под этим термином могут подразумевать что угодно, что несколько усложняет ориентирование для обычных пользователей.

Да и не всегда ИИ оказывается достаточно умным, чтобы хотя бы не совершать простых ошибок. К примеру, вчера стало известно, что система ИИ в смартфонах Apple, которая ответственна за поиск фотографий по ключевому слову, имеет достаточно забавную проблему.

Одна из пользовательниц заметила, что при попытке отсортировать фотографии по тегу brassiere (бюстгальтер), смартфон выдаёт ей снимки, на которых запечатлена далеко не только эта деталь гардероба.

Смартфон отнёс к этой же категории откровенные снимки владелицы, на многих из которых никаких бюстгальтеров попросту не было. Под соответствующей записью в twitter отписались и другие девушки, удостоверившиеся в некорректной работе ИИ.

Данная функция появилась в приложении Photos с выходом iOS 10. Отключить её нельзя. Но тут стоит отметить, что само ПО никаких папок и каталогов не создаёт, так что казус может возникнуть только в случае, если владелица смартфона захочет показать кому-то снимки своего нижнего белья и в присутствии этого человека введёт соответствующий тег.

Возможно, Apple обратит внимание на данную проблему и исправит её с очередным обновлением ОС.