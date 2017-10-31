Ввиду плохого спроса китайские продавцы начали предлагать существенные скидки на смартфоны iPhone 8

Позавчера мы узнали, что на китайском рынке смартфонов Apple в прошлом квартале показала 40-процентный рост продаж, заняв благодаря этому пятое место. Однако это было в третьем квартале до старта продаж новых iPhone 8.

А вот новинки, как и в США, продаются слишком плохо, если сравнивать с показателями Apple прошлых лет. Дошло до того, что на новенькие iPhone продавцы предлагают неплохие скидки. В частности, сайт Suning.com, принадлежащий крупнейшему в Китае производителю электроприборов Suning Appliance, начал продавать iPhone 8 со скидкой в размере до 170 долларов. К примеру, модель iPhone 8 с 64 ГБ памяти предлагается за 720 долларов, что на 168 долларов меньше официальной цены.

Онлайн-магазин JD.com также предлагает скидки в размере от 75 до 120 долларов. Источник уточняет, что таких скидок на смартфоны Apple в Китае ранее никогда не было.