Новый набор Google для конференций теперь включает сенсорный дисплей и умную камеру

Ещё в 2014 году компания Google представила набор Chromebox for meetings, ориентированный на проведение видеоконференций. Первоначальный набор стоил 1000 долларов, а в 2015 году он обновился и подорожал до 2000 долларов.

Теперь же Google выпустила новую версию набора, которая отныне называется Hangouts Meet hardware. Она также оценивается в 2000 долларов, но теперь включает дополнительно ещё и сенсорный монитор, выступающий в роли пульта управления.

Кроме него в комплект входят ПК Asus Chromebox, блок с динамиком, микрофонами и элементами управления, а также новая камера, которая не только способна снимать в 4K, но и выделяется интеллектуальными функциями.

Камера способна определять участников конференции и в автоматическом режиме соответствующим образом масштабировать и обрезать изображение. Кроме того, покупатель набора получает доступ к определённым платным функциям G Suite.