Подразделение мобильных устройств оказалось единственным убыточным для Sony в прошлом квартале

Компания Sony опубликовала отчет о результатах своей деятельности в третьем квартале, который завершился 30 сентября 2017.

Суммарный оборот компании за квартал составил 18,25 млрд долларов, а квартальная прибыль оказалась на уровне 1,15 млрд долларов.

Единственным подразделением Sony, которое понесло убытки в этом квартале (22,1 млн долларов), оказалось подразделение мобильных устройств. Причиной послужили не только слабые продажи смартфонов, но и рост цен на комплектующие. Несмотря на это компания Sony надеется, что 2017 год станет для нее лучшим за всю историю.

Подразделение PlayStation продолжает набирать обороты. Благодаря успешными продажам консолей и игр его доход составил 484 млн долларов. За квартал было продано 4,2 млн консолей PS4.

Смещение акцентов в сторону премиальных моделей телевизоров принесло небольшое, но все же увеличение продаж. Подразделение Sony Pictures благодаря успеху ленты Spider-Man: Homecoming заработало за квартал 68,8 млн долларов.