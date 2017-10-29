MACOM продает одно из подразделений компании AppliedMicro, купленной год назад

Год назад было объявлено, что специализирующаяся на выпуске аналоговых радиочастотных, микроволновых и других полупроводниковых изделий компания MACOM Technology Solutions Holdings покупает компанию AppliedMicro Circuits Corporation, выпускающая продукцию для облачной инфраструктуры и вычислительных центров. Уже тогда компания MACOM рассказала о планах оставить себе направление AppliedMicro Connectivity, продукция которого хорошо дополняет ассортимент MACOM, и продать направление вычислительной техники AppliedMicro Compute, не имеющее стратегической ценности. Сумма сделки, напомним, составила 770 млн долларов.

На этой неделе компания MACOM сообщила о достижении соглашения о продаже вышеупомянутого подразделения AppliedMicro Compute. Покупателем выступает Project Denver Holdings LLC (NewCo) — новая компания, созданная The Carlyle Group. По условиям соглашения, в обмен MACOM получит долю в NewCo.

Для справки: The Carlyle Group относится к числу крупнейших и наиболее успешных глобальных инвестиционных компаний. В ее управлении находятся активы, суммарная стоимость которых превышает 170 млрд долларов. В MACOM рассчитывают, что руководство NewCo и финансовая поддержка Carlyle обеспечат компании долгосрочный успех, так что для MACOM это вложение будет выгодным.