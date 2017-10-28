Cisco и Google взялись совместно разработать гибридное облачное решение

Компании Cisco и Google Cloud объявили о начале совместной разработки гибридного облачного решения. По замыслу партнеров, оно позволит повысить эффективность инвестиций заказчиков в облачные и локальные среды. Целью проекта названо создание «уникального облачного решения, которое позволит разворачивать приложения и сервисы, управлять ими и обеспечивать их безопасность в локальных средах и на платформе Google Cloud Platform». В нем также будет реализована защита информации «корпоративного класса».

Универсальность решения обеспечит переход к облачным технологиям без привязки к определенному поставщику. По сути, разработчики смогут создавать приложения для локального или облачного исполнения, используя одни и те же инструменты и среду исполнения.

В частности, совместное гибридное решение Cisco и Google Cloud обеспечит доступ к средствам управления Kubernetes, каталогу сервисов GCP, средствам сетевого взаимодействия и обеспечения безопасности Cisco, средствам аутентификации и мониторинга сервисной сети Istio. Разработчики корпоративных приложений получат безопасный доступ к облачным API, а разработчики облачных приложений — к корпоративным API и локальным ресурсам.

Разработка должна стать доступна ограниченному кругу заказчиков в первом полугодии 2018 года. Сроком широкой доступности тоже назван 2018 год.