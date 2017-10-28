Четыре панели компьютерного корпуса Xigmatek Prosper изготовлены из закаленного стекла

В ассортименте компьютерных корпусов Xigmatek появилась модель Prosper, передняя, верхняя и две боковые панели которой изготовлены из закаленного стекла.

В корпусе размерами 440 х 202 х 510 мм со стальным каркасом помещается плата типоразмера mini-ITX, mATX, ATX или E-ATX и до семи карт расширения длиной до 330 мм. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 158 мм.

За стеклянными стенками возможно размещение до четырех устройств типоразмера 2,5 дюйма. Еще два места готовы принять накопители типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма.

Что касается вентиляторов, передняя стенка рассчитана на два вентилятора типоразмера 140 мм или три вентилятора типоразмера 120 мм. Такие же точки крепления есть на верхней грани. Задняя стенка рассчитана на один 120-миллиметровый вентилятор. Корпус поставляется с четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой, подключенными к штатному контроллеру, который поддерживает шесть каналов. Возможна установка радиаторов длиной до 360 мм.

На панель ввода-вывода вынесено четыре разъема USB 3.0. Там же можно обнаружить гнезда для подключения наушников и микрофона.

Цену новинки производитель не называет.