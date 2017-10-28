Google обещает исправить проблему со звуком при записи видеороликов на Pixel 2

На этой неделе Google продлила гарантию на смартфоны Pixel 2 до двух лет, а также пообещала устранить звуки из разговорного динамика и ответила на жалобы пользователей по поводу «выгоранию» дисплея Pixel XL 2.

Однако это не все проблемы, с которыми столкнулись владельцы Google Pixel 2. Очередная проблема касается плохого качества звука при записи видеороликов, что наглядно демонстрируется в следующем сравнении Pixel 2 и LG V30.

Проблема также является не сильно распространеннной, но Google подтвердила факт ее существования, а также пообещала выпустить обновление прошивки в ближайшее время.