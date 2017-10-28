BOE показала сгибающиеся дисплеи AMOLED

Не так давно мы сообщали о том, что компания BOE стала первым китайским производителем, который готов начать отгрузку сгибающихся панелей OLED.

BOE также представила производственную линию в городе Чэнду, на которой будут создаваться гибкие панели AMOLED. Это второй завод в мире по выпуску такой продукции и первый, который расположен на территории Китая.

Источники сообщают, что в приобретении данной продукции BOE уже заинтересованы лидирующие китайские производители смартфонов, включая Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo и проч.

В ходе презентации компания BOE показала несколько рабочих прототипов гибких панелей AMOLED, среди которых оказались экраны с соотношением сторон 18:9, тонкие сгибающиеся панели, а также экраны, имеющие вырез в верхней части, как у дисплея iPhone X.

Очевидно, что в ближайшие годы ситуация на мировом рынке AMOLED, где сегодня доминирует Samsung, должна сильно поменяться.