Xiaomi представила массажное кресло за $600

Компания Xiaomi продолжает расширять каталог товаров, которые выходят на рынок под брендом Mijia. 124-м продуктом, который был представлен на площадке коллективного финансирования, стало массажное кресло Smart Leisure Massage Chair.

Кресло производится компанией Momoda, оно может производить полный массаж тела, от самой шеи до ног. Интенсивность массажа можно контролировать отдельно для каждой зоны, также доступны различные режимы работы.

Кресло покрыто экологически чистой полиуритановой кожей. Она не раздражает кожу человека и отличается практически полным отсутствием запаха. Покрытие прошло тщательное тестирование, которое подтверждает его износостойкость. Под полиуритановой кожей располагаются силиконовые массажные шарики, которые оказывают успокаивающее действие.

Кресло легко переводится в положение Zero Gravity под углом 126°, при котором у человека создается ощущение гравитации, хотя в данном случае попахивает откровенным маркетинговым.

В режиме работы энергопотребление составляет 100 Вт, а уровень шума не превышает 55 дБ. В режиме ожидания уровень энергопотребление составляет 0,5 Вт.

Цена новинки составляет 600 долларов, начало продаж ожидается 9 декабря.