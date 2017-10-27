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Xiaomi представит новую серию смартфонов 2 ноября

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Теги: Xiaomi

Источник: Twitter

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Компания Xiaomi начала дразнить общественность информацией о том, что 2 ноября этого года она представит новую серию смартфонов.

На опубликованном рекламном изображении присутствует тэг #YourBestSelfie, который прямо указывает на наличие хорошей фронтальной камеры со светодиодной вспышкой. Синяя молния, вероятно, подразумевает поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 или 4.0.

Изначально новая серия смартфонов Xiaomi появится на рынке Индии.

Также Xiaomi сообщила, что она продолжает улучшать свои позиции в этой стране, где за последний месяц было продано более 4 млн смартфонов. Более успешным производителем смартфонов в Индии является только Samsung.

27 октября 2017 Г.

06:14

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