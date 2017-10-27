По итогам текущего года доля экранов IPS на рынке ноутбуков вырастет до 37%

Все мы давно привыкли к экранам IPS в смартфонах и мониторах. А вот в ноутбуках панели данного типа встречаются в основном лишь в достаточно недешёвых аппаратах.

Аналитики IHS Markit утверждают, что по итогам текущего года экраны IPS будут установлены в 37% всех проданных ноутбуках. Для сравнения, в 2016 году их доля не превышала 27%. Однако в следующем году рост замедлится и к концу 2018 экранами IPS будут оснащаться 42% мобильных ПК. На данный момент стоимость «типичной» ноутбучной панели IPS на 30% выше, чем панели TN. Естественно, при такой разнице в бюджетном сегменте производители используют более доступные решения.

На данный момент больше всего панелей IPS в ноутбуках использует Lenovo. По итогам года компания приобретёт более 12 млн таких дисплеев.

Также аналитики оценили распространение панелей, созданных с использованием технологии LTPS, которая обеспечивает им пониженное энергопотребление. Оказалось, что на рынке ноутбуков в прошлом году таких экранов было лишь 3%, в нынешнем будет 10%, а в следующем — 13%.