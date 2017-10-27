Опубликован отчет Intel за третий квартал 2017 года

Компания Intel опубликовала отчет за третий квартал 2017 года.

За отчетный период Intel удалось получить 16,1 млрд долларов дохода. Это на 2% больше, чем в третьем квартале 2016 года, когда доход составил 15,8 млрд долларов.

Значение показателя валовой прибыли за год уменьшилось с 63,3% до 62,3%. При этом операционная прибыль увеличилась на 15% — с 4,5 до 5,1 млрд долларов. Чистая прибыль за год увеличилась еще заметнее — с 3,4 до 4,5 млрд долларов, то есть на 34%.

Наибольший вклад в доход компании приходится на подразделение Client Computing Group, которое заработало 8,9 млрд долларов. Подразделение Data Center Group принесло 4,9 млрд долларов, Internet of Things Group — 849 млн долларов, Non-Volatile Memory Solutions Group — 891 млн долларов, Programmable Solutions Group — 469 млн долларов.

Расходы на исследования и разработки, а также на маркетинг и управление компании удалось сократить на 4% — с 5,1 до 4,9 млрд долларов.