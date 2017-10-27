Alphabet улучшила все основные финансовые показатели

Компания Alphabet вчера также опубликовала финансовый отчёт. Для неё 30 сентября завершился третий квартал 2017 финансового года.

За отчётный период Alphabet выручила 27,77 млрд долларов, что на 24% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль за год выросла с 5,77 до 7,78 млрд долларов, а чистая прибыль — с 5,1 до 6,73 млрд долларов.

Как и ранее, практически вся выручка приходится на Google. Прочие направления бизнеса холдинга в прошлом квартале принесли компании лишь 302 млн долларов, хотя это 53% больше, чем годом ранее.

Сама компания считает прошедший квартал «потрясающим» и выделяет значительный рост облачных сервисов, игрового направления и оборудования.

После публикации отчёта акции Alphabet выросли почти на 3%.