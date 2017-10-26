Представлен объектив Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035)

Подтверждая недавние слухи, компания Tamron сегодня представила объектив 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035), выпуск которого она анонсировала в сентябре.

Полнокадровый телеобъектив, оснащенный стабилизатором, будет предложен в вариантах для камер Canon и Nikon. Продажи обоих вариантов начнутся 16 ноября. Уточним, что в объективе используется электромагнитное управление диафрагмой, так что он несовместим с относительно старыми камерами Nikon. Список совместимых моделей включает D5, D4s, D4, D3, D3X, D3S, Df, D850, D810, D810A, D800, D800E, D750, D600, D610, D300S, D500, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200 и D3100.

Технические данные объектива Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035):

Фокусное расстояние — 100-400 мм;

Угол поля зрения — 24,4°24’-6°12’ (15°54’-4°01’ с камерами формата APS-C);

Максимальная диафрагма — F/4,5-6,3;

Минимальная диафрагма — F/32-45;

Оптическая схема — 17 элементов в 11 группах;

Минимальное расстояние фокусировки — 1,5 м;

Максимальное увеличение — 1:3,6;

Число лепестков диафрагмы — 9 (скругленные);

Установочный диаметр фильтра — 67 мм;

Размеры: диаметр — 86,2 мм, длина — 199 мм (Canon), 196,5 мм (Nikon);

Масса — 1135 г (Canon), 1115 г (Nikon).

Производитель отмечает высокую скорость фокусировки, высокое качество изображения и наличие фирменного антибликового покрытия eBAND. Кроме того, к достоинствам объектива отнесена малая масса (по данным Tamron, это самый легкий объектив в своей категории), совместимость с телеконвертором 1,4х и стыковочной станцией TAP-in Console, а также защита от пыли и влаги.

Рекомендованная производителем розничная цена объектива Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) равна $799. В комплект поставки входит бленда. Крепление для установки на штатив приобретается отдельно.