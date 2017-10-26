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Пользователи Android стали тратить на приложения на 40% больше времени, нежели год назад

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Источник: App Annie

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Никто не станет спорить с тем, что смартфоны изменили наш мир в очень многих аспектах. Специалисты ресурса App Annie решили оценить, насколько активно пользователи задействуют свои устройства.

К примеру, совокупное количество загрузок приложений в App Store и Google Play Store по итогам одного лишь третьего квартала достигло почти 26 млрд, увеличившись в годовом выражении на 8%. Если рассматривать точнее, то для магазина Apple показатель примерно равен 8 млрд, а для магазина Google — 18 млрд. Причём статистика учитывает только новые загрузки, не считая обновления и переустановку ПО.

В третьем квартале в App Store и Play Store было зафиксировано 26 млрд загрузок

По итогам того же третьего квартала совокупные затраты на приобретение ПО (и сопутствующие траты) в годовом выражении выросли в три раза сильнее, чем выросло количество загрузок. Если точнее, то рост составил 28%, до 17 млрд долларов. При этом на долю iOS пришлось почти вдвое больше, чем на долю Android.

Также специалисты источника подсчитали, что люди тратят всё больше времени на приложения в смартфонах. За год суммарное время только для пользователей Android (без учёта Китая) составило 325 млрд часов, что на целых 40% больше, нежели годом ранее.

В третьем квартале в App Store и Play Store было зафиксировано 26 млрд загрузок

Наибольшее количество загрузок в Play Store ещё с четвёртого квартала прошлого года приходится на Индию. Это обусловлено элементарным превосходством над большинством других стран по населению страны, а в Китае Play Store попросту не работает.

26 октября 2017 Г.

12:29

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