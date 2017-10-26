Nokia Technologies — единственное подразделение компании, сумевшее нарастить выручку в прошлом квартале

У компании Nokia тоже подошёл срок публикации финансовой отчётности. Для финского производителя завершился третий квартал 2017 финансового года.
Завершился выручкой в размере 5,5 млрд евро. Это соответствует снижению в годовом выражении на 7%. Операционная прибыль при подсчёте не по методике IFRS составила 668 млн евро, что на 20% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. Однако при подсчёте по вышеуказанной методике квартал для Nokia завершился убытком в размере 230 млн евро.
Чистая прибыль не по методике IFRS составила 516 млн евро, увеличившись почти вдвое. По методике Nokia зафиксировала чистый убыток в 190 млн евро.
Львиная доля выручки (4,82 млрд евро) пришлась на подразделение Networks Business. Однако оно показало спад продаж на 9%. Единственное подразделение компании, которое добилось роста выручки — Nokia Technologies. Подразделение принесло производителю 483 млн евро, улучшив показатель на 37%. Всё это справедливо для подсчёта по любой методике.