В США начнут штрафовать пешеходов, которые во время перехода автомобильной дороги смотрят на экран смартфона

Пока в одних странах ещё не научились бороться с водителями, разговаривающими по мобильному телефону во время движения, в других вскоре за это же начнут штрафовать пешеходов.

Конечно, запрещать пользоваться мобильным аппаратом во время ходьбы никто не собирается. Вместо этого власти города Гонолулу (Гавайи) уже приняли закон, согласно которому запрещается использовать электронные устройства при пересечении автомобильных дорог.

Если быть точным, запрещается «просмотр», то есть разговаривать по телефону всё-таки можно, а вот переходить дорогу, уставившись в дисплей, уже нельзя. Штраф за такое нарушение составит 35 долларов. Закон вступит в силу уже завтра.

Напомним, в некоторых европейских городах уже появились специальные наземные светофоры для тех, кто не может на несколько секунд оторваться от экрана. Но страх получить штраф, возможно, будет более действенным стимулом. Можно предположить, что в ближайшие годы подобные инициативы обретут более широкое распространение.

Согласно статистике, за прошлый год в США количество летальных ДТП с пешеходами выросло на 9% и достигло почти 6000 случаев, что является максимумом с 1990 года.