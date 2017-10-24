Huawei сумела продать более 100 млн смартфонов за первые три квартала текущего года

Источники сообщают, что компания Huawei заявила о преодолении рубежа в 100 млн проданных с начала года смартфонов. Точное значение компания не раскрыла, но это показатель лишь за первые три квартала.

В итоге, Huawei смогла увеличить продажи относительно аналогичного периода прошлого года на 19%, тогда как рынок в целом вырос менее чем на 5%. Операционный доход компании при этом увеличился на 30%.

На те же 19% Huawei смогла увеличить количество торговых точек по всему миру. Теперь у китайского гиганта их насчитывается 42 300.

Другой источник, утверждает, что аналитики IDC говорят о возможном выходе Huawei на второе место на рынке смартфонов уже по итогам текущего года, хотя, не исключено, что это случится всё-таки в следующем году.