Датчик изображения Sony IMX324 предназначен для автомобильных камер

Компания Sony представила датчик изображения IMX324. Это датчик типа CMOS с объемной компоновкой. Датчик формата 1/1,7 дюйма предназначен для автомобильных камер. Его разрешением равно 7,42 Мп. По словам производителя, это наибольшее разрешение среди подобных датчиков. Кроме того, IMX324 — первый датчик с объемной компоновкой, предназначенный для автомобильных камер. На одном кристалле расположены светочувствительные элементы, а на втором — цепи обработки сигнала.

Как утверждается, высокое разрешение позволяет распознавать знаки на расстоянии до 160 м от камеры. Для повышения чувствительности в условиях недостаточной освещенности используется режим объединения сигнала соседних пикселей. Если верить Sony, это дает возможность обнаруживать пешеходов и препятствия даже при лунном свете.

Ожидается, что датчик будет совместим с процессорами изображения EyeQ 4 и EyeQ 5, разрабатываемыми компанией Mobileye, недавно купленной Intel и специализирующейся на автомобильных системах помощи водителю и системах для самоуправляемого движения автомобилей.

Датчик упакован в корпус BGA со 108 контактами. Поставки ознакомительных образцов Sony IMX324 должны начаться в ноябре, а к серийному выпуску производитель рассчитывает приступить в июне 2018 года.