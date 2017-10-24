С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно

Зачастую, чем более развита в экономическом плане страна, тем доступнее для её жителей оказываются автомобили. Но Сингапур — исключение. Этот город-государство занимает площадь всего 720 км², что почти в четыре раза меньше площади Москвы.

Учитывая, что расширяться Сингапуру практически некуда (хотя территория постепенно увеличивается за счёт искусственного намыва), вопрос рационального использования имеющихся территорий стоит очень остро. Именно по этой причине владение собственным автомобилем в этой стране, где 12% площади занимают дороги — крайне дорогое удовольствие. Из-за огромного количества необходимых платных сертификатов, а также наличия далеко не скромного регистрационного сбора, даже начальная стоимость автомобиля в несколько раз выше, чем в Европе или США.

Но, видимо, всё это не помогло. На данный момент в стране действует квота, согласно которой ежегодный прирост количества автомобилей не должен превышать 0,25%. Но уже в феврале власти снизят его до нуля. По сути, с рядом оговорок, это означает, что купить новый автомобиль в Сингапуре станет практически невозможно. Но стоит оговорить, что, во-первых, это не коснётся автомобилей категории С, для которых разрешённый прирост останется неизменным. Во-вторых, нулевой рост не означает запрет на продажи автомобилей. Дело в том, что покупаемое за огромные деньги (более 40 000 долларов) разрешение на владение автомобилем, которое к тому же разыгрывается, как в лотерее, действует только 10 лет. Затем нужно либо покупать новое, либо отказываться от машины. Соответственно, какие-то возможности заполучить авто у тех, кто им ещё не владеет, останутся, но это будут чуть ли не единичные случаи. К тому же, судя по всему, купить можно будет лишь подержанный автомобиль.

Нулевая норма прироста будет действовать с февраля следующего года по 2020 год. Затем власти решат, стоит ли снова разрешить увеличение количества машин. Что же касается авто категории С, до 2021 года норма роста в 0,25% в год останется неизменной.