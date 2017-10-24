Toshiba рассматривает варианты действий на случай, если полупроводниковое производство не удастся продать до конца финансового года

Компания Toshiba призналась, что рассматривает возможные меры на случай, если полупроводниковое производство не удастся продать до конца финансового года, завершающегося у Toshiba в 31 марта 2018 года. Напомним, продажа консорциуму во главе с Bain Capital Private Equity должна принести Toshiba почти 18 млрд долларов.

Если Toshiba не получит эти средства, второй год подряд в ее годовом отчете будет зафиксирована отрицательная стоимость, то есть ситуация, когда обязательства компании превышают ее активы. В таком случае акции Toshiba будут автоматически сняты с торгов на токийской бирже.

Завершению продажи полупроводникового производства могут помешать не только действия компании Western Digital, недовольной тем, что производство достается не ней, хотя ее дочерняя компания SanDisk выступает партнером Toshiba в трех СП по выпуску флэш-памяти. Более реальное препятствие представляют собой органы, следящие за соблюдением антимонопольных законов, поскольку сделка невозможна без их одобрения. Сделки такой стоимости и значения обычно рассматриваются не менее полугода. Другими словами, опасения Toshiba вполне обоснованы.

Какие именно альтернативы рассматривает японский производитель, он уточнять не стал. Одним из возможных вариантов наблюдатели считают выпуск дополнительных привилегированных акций, но если Western Digital удастся заблокировать продажу, банки не будут заинтересованы оказывать Toshiba финансовую поддержку. http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting/toshiba-weighing-options-in-case-chip-unit-sale-not-completed-by-march-idUSKBN1CT08S Reuters