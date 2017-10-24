Рынок мониторов в третьем квартале показал небольшой рост впервые с прошлого года

Аналитики TrendForce оценили мировой рынок мониторов и сделали прогноз касательно итогов всего года.

Начнём с того, что в первой половине года рынок немного просел относительно первого полугодия 2016 года. Если точнее, то в первом квартале был зафиксирован спад на 2,5%, а во втором — на 5,4%.

В третьем квартале продажи оказались на 0,5% выше прошлогоднего результата, но аналитики считают, что текущий квартал снова завершится спадом на 0,6%. При этом продажи в третьем квартале выросли на 8%, если говорить о сравнении с предыдущей четвертью года.

Аналитики связывают это не только с ситуацией на рынке ПК в целом, но и с тем, что производители последнее время больше концентрируются на дорогих моделях, которые приносят больше прибыли, закрыв глаза на объёмы продаж в количественном выражении. Для примера можно привести игровые мониторы, продажи которых, как знают наши постоянные читатели, демонстрируют внушительный рост.