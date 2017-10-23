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Tesla договаривается о строительстве в Китае фабрики по выпуску электромобилей

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Теги: Tesla, электротранспорт

Источник: Reuters

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Представитель Tesla подтвердил, что компания ведет в переговоры с руководством Шанхая о строительстве в этом регионе фабрики по выпуску электромобилей. Ожидается, что соглашение будет достигнуто до конца года.

Соглашение может быть достигнуто до конца года

Китай является крупнейшим автомобильным рынком мира. При этом государство взимает пошлину в размере 25% на продажи импортных автомобилей и не разрешает иностранным автопроизводителям создавать в стране полностью принадлежащие им производства. Для Tesla это является проблемой, поскольку компания хотела бы расширить свое присутствие на растущем рынке электромобилей в Китае, не рискуя независимостью и интеллектуальной собственностью.

Китайское правительство рассматривает возможность разрешить иностранным автопроизводителям строить в Китае полностью принадлежащие им фабрики в зонах свободной торговли, чтобы стимулировать выпуск гибридных автомобилей и электромобилей. Уточним, что при этом Tesla все равно придется платить пошлину, но за счет размещения производства в Китае можно снизить производственные затраты.

23 октября 2017 Г.

12:22

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