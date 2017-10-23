Специалистами Toyoda Gosei создано рулевое колесо с датчиком хвата

Специалистами компании Toyoda Gosei разработано первое в Японии рулевое колесо для автомобиля, снабженное встроенным датчиком, позволяющим определить, находятся ли руки водителя на руле. Рулевое колесо совместимо с современными системами помощи водителю (ADAS).
В разработке принимали участие специалисты Toyota Motor. Новая «баранка» найдет применение в автомобилях Lexus LS.
Датчик, реагирующий на хват, находится между наружной кожаной отделкой и внутренним слоем уретана, облегающим металлический каркас. Датчик интегрирован с нагревательным элементом. По словам производителя, такое решение используется впервые — обычно нагреватель и датчик представляют собой отдельные элементы. Объединив их, удалось устранить потери температуры и уменьшить массу.
Учитывая, что системы помощи водителю берут на себя все большее участие в управлении, Toyoda Gosei стремится интегрировать дополнительную функциональность в рулевое колесо, являющееся ключевой точкой взаимодействия между машиной и водителем.