Nokia тестировала технологию 3D Touch для мобильных устройств задолго до Apple
В 2015 году компании Huawei и Apple внедрили в своих смартфонах технологию бесконтактного сенсорного ввода 3D Touch. Однако они не были первыми, кто ею заинтересовался. Как оказалось, компания Nokia тестировала такую технологию для мобильных устройств задолго до Apple, еще в 2013 году. К сожалению, финский производитель так и не использовал перспективную разработку в серийных устройствах.
Дело в том, что тестирование прототипов выявило довольно много проблем. Ранее считалось, что соответствующие разработки выполнялись в рамках проекта McLaren, подразумевавшего использование бесконтактного сенсорного ввода в довольно высокопроизводительном смартфоне с ОС Microsoft Windows Mobile.
Однако был и более ранний проект Midas, основой которого выступал аппарат на SoC Snapdragon S4 с 1 ГБ ОЗУ.
Устройство было оснащено дисплеем размером 4,5 дюйма и разрешением 1280 x 768 пикселей.
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23 октября 2017 Г.
13:29
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Nokia тестировала технологию 3D Touch для мобильных устройств задолго до Apple: Тестирование прототипов выявило довольно много проблем, поэтому технология не была использована в серийных устройствах
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