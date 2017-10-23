Drevo Vrangr — низкопрофильная механическая клавиатура с беспроводным подключением

Компания Drevo представила клавиатуру Vrangr. Это низкопрофильная механическая клавиатура с 96 клавишами. Габариты Vrangr равны 343 х 124 х 21 мм, масса — 540 г. Корпус клавиатуры изготовлен из алюминиевого сплава.

По словам производителя, в клавиатуре Drevo Vrangr используются переключатели Kailh Blue, но не в оригинальном варианте, а в заказном. В чем заключается отличие, производитель не уточняет.

Колпачки изготовлены из пластика ABD двойным инжектированием. Клавиши снабжены белой светодиодной подсветкой.

К ПК клавиатура Vrangr подключается по радиоканалу в диапазоне 2,4 ГГц. Питание устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1000 мА∙ч.

Сведений о цене и дате начала продаж Drevo Vrangr пока нет.