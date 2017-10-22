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Опубликованы новые изображения смартфона Meizu X2, который оснащен дополнительным круглым дисплеем

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Теги: Meizu

Источник: Slashleaks

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Еще в конце июля мы публиковали фотографии прототипа смартфона Meizu X2, который оснащен дополнительным дисплеем круглой формы на задней панели.

Хорошо зарекомендовавший себя источник всевозможных утечек Slashleaks опубликовал новые изображения Meizu X2, которые были сгенерированы на компьютере. Изображения, которые появились в китайском патентом бюро, позволяют рассмотреть устройство со всех сторон.

Опубликованы новые изображения смартфона Meizu X2, который оснащен дополнительным круглым дисплеем

Мы видим, что дополнительный дисплей переместили в центральную часть задней панели. Положение основной камеры со вспышкой также изменилось, теперь оно является очень нестандартным, однако при таком расположении снижается вероятность того, что вы закроете объектив пальцем при съемке, так что, возможно, идею могут перенять и другие производители.

По данным источника, дополнительный дисплей сможет отображать время, уровень заряда аккумулятора и различные уведомления.

Опубликованы новые изображения смартфона Meizu X2, который оснащен дополнительным круглым дисплеем

Фронтальную камеру также расположили по центру над дисплеем, который имеет скругления по бокам. В нижней части мы видим решетки громкоговорителей, одна из которых может быть декоративной, а также разъем USB-C.

Meizu X2 должен выйти в линейке Blue Charm и относиться к среднему ценовому сегменту.

22 октября 2017 Г.

13:03

Ctrl
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