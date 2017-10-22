Платформа для оперативной доставки и распределения финансовой информации nxFeed FPB2 построена на FPGA Xilinx Virtex UltraScale+

Компания Enyx, специализирующаяся на решениях для оперативной доставки и распределения финансовой информации, представила платформу нового поколения, построенную на FPGA. Говоря точнее, ключевым элементом платформы nxFeed FPB2 выступают FPGA Xilinx Virtex UltraScale+. Разработчиком платформы выступила компания Bittware.

По словам производителя, использование FPGA Xilinx Virtex UltraScale+ позволило существенно расширить возможности платформы, повысить производительность и уменьшить задержки. Как утверждается, суммарный выигрыш в производительности по сравнению с решениями предыдущего поколения превышает 30%.

В частности, средняя задержка передачи потока финансовых данных Nasdaq Totalview ITCH составляет 1076 нс, потока CME Globex MDP3 — 853 нс. К достоинствам nxFeed FPB2 отнесена поддержка PCI Express Gen 4.0 и 25 GbE.

Поставки FPB2 начнутся 1 ноября. В числе заказчиков Enyx названы поставщики технологических услуг в финансовой сфере, биржи, инвестиционные банки и фонды.