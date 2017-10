Dodocool предлагает кабель для зарядки iPhone и iPad в форме брелока для ключей

Производитель всевозможных аксессуаров компания Dodocool выпустила кабель для зарядки iPhone и iPad, оснащенный разъемами USB и Lightning.

Устройство под названием Dodocool 2 in 1 Braided Lightning Сable выполнено в форме брелока для ключей, так что теоретически аксессуар всегда будет под рукой. Кабель имеет сертификат MFi (Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad), он поддерживает зарядку и передачу данных.

При зарядке максимальная сила тока составляет 2А, производитель утверждает, что кабель выполнен таким образом, чтобы нормально входить в соответствующий разъем Lightning при использовании большинства защитных чехлов. Длина кабеля составляет 15,5 см, он является прочным и долговечным.

Цена устройства составляет 14 долларов.