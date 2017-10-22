В базе TENAA замечен загадочный смартфон HTC с дактилоскопическим датчиком на задней панели

В базе данных агентства TENAA обнаружился смартфон HTC 2Q4D200. По техническим характеристикам он отличается от моделей HTC U11 Plus и U11 Life, анонс которых ожидается 2 ноября. Вероятно, у флагманской модели U11 будет еще одна разновидность.

Загадочный аппарат оснащен дисплеем с соотношение сторон 16:9. Скорее всего, это такой же дисплей типа IPS размером 5,5 дюйма и разрешением 1440 x 2560 пикселей, как у исходной модели. На задней панели новинки расположен дактилоскопический датчик — по предварительным сведениям, такое решение выбрано и для модели U11 Plus. Габариты устройства равны 153,99 x 75,99 x 9,2 мм, масса — 170 г. Смартфон работает от несменного аккумулятора емкостью 3830 мА∙ч.

Основой 2Q4D200 служит SoC с восьмиядерным процессором, работающим под управлением Android 8.0 Oreo на частоте 1,9 или 2,36 ГГц. Первый вариант оснащен 4 ГБ ОЗУ, второй — 6 ГБ ОЗУ. Объем флэш-памяти равен 64 и 128 ГБ соответственно. Оба варианта оснащены слотом microSD. В оснащение также входят камеры разрешением 12 и 8 Мп.