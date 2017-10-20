Введена в строй крупнейшая ветряная электростанция Amazon

Выход пресс-релиза, посвященного Amazon Wind Farm Texas, можно рассматривать в качестве ответа гиганта онлайновой торговли на публикацию рейтинг Greenpeace, в котором Amazon досталось далеко не первое место.

В Техасе начала работать крупнейшая ветряная электростанция, принадлежащая компании Amazon. Она насчитывает более 100 турбин мощностью более 1 МВт каждая. Вырабатываемой ими электроэнергии достаточно для обеспечения 90 000 средних американских домохозяйств. С вводом в строй электростанции Amazon Wind Farm Texas общее число электростанций Amazon, работающих на ветряной и солнечной энергии, достигло 18. Еще 35 проектов находится в стадии планирования.

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