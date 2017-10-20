В минувшем квартале через PayPal было переведено более 114 млрд долларов

Компания PayPal, одноименный сервис которой лидирует среди аналогичных средств совершения цифровых платежей, опубликовала отчет за третий квартал 2017 года.

За три месяца с июля по сентябрь с помощью PayPal было выполнено платежей на сумму более 114 млрд долларов. Этот показатель на 30% превышает показатель третьего квартала 2016 года, когда через PayPal было переведено 87,4 млрд долларов. Составители отчета отмечают, что примерно 35% платежей было инициировано с мобильных устройств. Сумма мобильных платежей за год увеличилась на 54%.

Доход PayPal за отчетный период составил 3,239 млрд долларов. Это на 21% больше, чем год назад. Если учесть изменение курса валют, рост оказывается равен 22%.

Чистая прибыль компании за год увеличилась на 18% — с 323 до 380 млн долларов.