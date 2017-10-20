По данным TrendForce, цены на литий-ионные аккумуляторы продолжают медленно расти

Специалисты аналитической компании TrendForce изучили текущую ситуацию на рынке литий-ионных аккумуляторов и обнаружили, что цены, хоть и медленно, но растут по сравнению с третьим кварталом.

Хотя в третьем квартале цены на кобальт достигли максимального по последние годы значения, ячейки дорожали медленнее после нескольких всплесков цен во втором квартале.

Литий-полимерные ячейки подорожали в третьем квартале больше других — более чем на 3% по сравнению с уровнем второго квартала. Цилиндрические и призматические литий-ионные ячейки, в катодах которых обычно используется материал с меньшим содержанием кобальта, за квартал подорожали примерно на 2%.

Рост спроса на ячейки с полимерным электролитом, отличающиеся большей энергетической плотностью, во многом обеспечивают производители ноутбуков, использующие эти аккумуляторы в тонких моделях. Производители аккумуляторов переводят ресурсы с выпуска аккумуляторов для смартфонов на выпуск батарей для ноутбуков, поскольку этот сегмент сейчас является более прибыльным. В то же время, в сегменте батарей для планшетов наблюдается спад, так как производители электронных устройств заметно сократили закупку. Средний складской запас по сравнению с прошлым годом сократился на 8%.