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LG и Qualcomm будут вместе работать над технологиями для беспилотных автомобилей

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Теги: LG, Qualcomm

Источник: The Investor

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Компании LG Electronics и Qualcomm подписали соглашение, по условиям которого они вместе начнут заниматься разработкой технологий и производством комплектующих для автомобильной промышленности.

Если говорить точнее, то речь идет об оборудовании для самоуправляемых автомобилей. Компании основали совместную исследовательскую лабораторию в Сеуле, которая занимается разработкой технологий V2X, что расшифровывается как Vehicle to Everything.

Данная лаборатория будет заниматься улучшением качества технологий беспилотного вождения, а также повышению связи между самоуправляемыми автомобилями, пешеходами и инфраструктурой города. В конечном итоге все сводится к повышению безопасности беспилотных автомобилей.

LG и Qualcomm будут вместе работать над технологиями для беспилотных автомобилей

До конца года LG Electronics и Qualcomm планируют открыть еще один центр исследований и разработкой на территории Южной Кореи.

Обе компании планируют возглавить список поставщиков комплектующих для самоуправляемых автомобилей.

19 октября 2017 Г.

12:03

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