LG и Qualcomm будут вместе работать над технологиями для беспилотных автомобилей

Компании LG Electronics и Qualcomm подписали соглашение, по условиям которого они вместе начнут заниматься разработкой технологий и производством комплектующих для автомобильной промышленности.

Если говорить точнее, то речь идет об оборудовании для самоуправляемых автомобилей. Компании основали совместную исследовательскую лабораторию в Сеуле, которая занимается разработкой технологий V2X, что расшифровывается как Vehicle to Everything.

Данная лаборатория будет заниматься улучшением качества технологий беспилотного вождения, а также повышению связи между самоуправляемыми автомобилями, пешеходами и инфраструктурой города. В конечном итоге все сводится к повышению безопасности беспилотных автомобилей.

До конца года LG Electronics и Qualcomm планируют открыть еще один центр исследований и разработкой на территории Южной Кореи.

Обе компании планируют возглавить список поставщиков комплектующих для самоуправляемых автомобилей.