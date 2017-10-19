LG и Qualcomm будут вместе работать над технологиями для беспилотных автомобилей

Компании LG Electronics и Qualcomm подписали соглашение, по условиям которого они вместе начнут заниматься разработкой технологий и производством комплектующих для автомобильной промышленности.
Если говорить точнее, то речь идет об оборудовании для самоуправляемых автомобилей. Компании основали совместную исследовательскую лабораторию в Сеуле, которая занимается разработкой технологий V2X, что расшифровывается как Vehicle to Everything.
Данная лаборатория будет заниматься улучшением качества технологий беспилотного вождения, а также повышению связи между самоуправляемыми автомобилями, пешеходами и инфраструктурой города. В конечном итоге все сводится к повышению безопасности беспилотных автомобилей.
До конца года LG Electronics и Qualcomm планируют открыть еще один центр исследований и разработкой на территории Южной Кореи.
Обе компании планируют возглавить список поставщиков комплектующих для самоуправляемых автомобилей.