Samsung готова к производству полупроводниковой продукции по восьминанометровой технологии

Компания Samsung сегодня объявила о том, что восьминанометровая технология FinFET (8LPP) прошла квалификацию и готова к внедрению в производство.

Технология обеспечивает снижение энергопотребления до 10% с одновременным уменьшением площади микросхем до 10% в сравнении с технологией 10LLP. То есть, как и в случае норм 12 нм и 16 нм, речь лишь об улучшении существующей технологии.

Кроме прочего, благодаря этому ожидается, что высокий процент выхода годной продукции, производимой по восьминанометровой технологии, будет достигнут очень быстро.

Samsung отдельно отмечает, что квалификация 8LLP завершена на три месяца раньше запланированного срока. Когда на рынке появятся первые продукты данной технологии, пока неизвестно.