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Дроны Project Wing занимаются доставкой буррито и лекарств в Австралии

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Теги: Alphabet, дрон

Источник: X Company

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Холдинг Alphabet продолжает развивать проект Project Wing, в рамках которого компания разрабатывает дроны. За время своего существования проект претерпел множественные изменения, включая полный отказ от первоначальных разработок.

Как выглядят дроны Project Wing сейчас, можно увидеть на видео.

В рамках очередного раунда испытаний Alphabet объединилась с компанией Guzman y Gomez (общепит) и сетью аптек Chemist Warehouse. Испытания проходят в Австралии, так как эта страна отлично подходит для проверки дронов. В частности, в рамках этого раунда дроны Project Wing доставляли лекарства и еду заказчикам, проживающим в сельской местности, удалённой от городских районов.

Alphabet тестирует свои дроны в Австралии

Сами дроны не изменились за последний год, так что, вероятно, именно такими они будут в окончательном варианте, когда Project Wing превратится в коммерческий проект. Аппараты располагают 12 горизонтально расположенными движителями и парой вертикально ориентированных движителей. Для транспортировки объектов дроны располагают тросом с крюком, что позволяет им не приземляться при достижении цели.

17 октября 2017 Г.

14:05

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