На самом деле это Lincoln MKZ, оснащённый соответствующими аппаратными и программными решениями. Испытания прошли в Оттаве и то, что было запечатлено на видео (по ссылке на сайте источника), особых восторгов не вызывает, так как показали мало. Но если BlackBerry уже дошла до таких испытаний, то это означает, что её программная платформа находится далеко не на начальном этапе развития.

А вот беспилотными авто канадский производитель заинтересовался относительно недавно. И уже сейчас компания провела первые публичные испытания такой машины, которую пока называют BlackBerryQNX.

Компания BlackBerry уже очень давно имеет отношение к автомобильному рынку, так как именно ей принадлежит компания QNX, ответственная за разработку соответствующей операционной системы, используемой многими автопроизводителями.

BlackBerry испытала первый беспилотный автомобиль на основе платформы QNX

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