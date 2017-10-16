Netgear выпустила вторую модель «самой продаваемой камеры безопасности в мире»

Год назад компания Netgear представила домашнюю камеру наблюдения Arlo Pro. От большинства конкурентов это устройство отличалось сразу несколькими особенностями. Во-первых, оно было защищено от воды и пыли (IP65), что позволяло использовать камеру и в качестве наружной, во-вторых, она имела аккумулятор и могла работать без подключения к сети, в-третьих, умела выступать в роли сирены громкостью в 100 дБ.

А вот снимать видео в 1080p камера не умела. Зато умеет Arlo Pro 2. Это первое отличие новой модели от прошлогодней. И отличий этих не так уж много. Камера сохранила тот же корпус, тот же дизайн, те же возможности работать от собственного аккумулятора.

Ещё одно отличие — функция Look Back. Она работает при подключении камеры к электрической сети. Суть функции в том, что камера в этом режиме постоянно записывает то, что видит, храня в памяти лишь постоянно обновляемый непродолжительный отрывок. Сделано это для того, чтобы в случае обнаружения какой-то активности у пользователя была возможность посмотреть, что происходило до того, как камера эту активность зафиксировала.

Также камера теперь способна сопрягаться с умными устройствами, поддерживающими Amazon Alexa. Стоимость новинки равна 220 долларам. Это на 30 долларов меньше, чем просили за оригинальную Arlo Pro в начале её продаж, однако сейчас первая модель стоит всего 190 долларов.

К слову, Netgear утверждает, что Arlo Pro — самая продаваемая домашняя камера безопасности в мире.