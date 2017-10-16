Поставки игровых ноутбуков в этом году прогнозируются на уровне 5,5 млн штук

Аналитики ожидают, что в этом году будет отгружено около 5,5 млн игровых ноутбуков. При этом лидером рынка будет компания Asus, на долю которой придется 1,3 млн штук. Второе место с незначительным отставанием займет компания Micro-Star International (MSI), которая, как ожидается, отгрузит 1,1-1,2 млн ноутбуков.

Так складывается ситуация на мировом рынке. Если говорить об отдельных регионах, то в Китае, где наибольшим спросом пользуются недорогие модели, крупнейшим поставщиком выступает Lenovo. Однако других странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Европе компании Asus и MSI все же лидируют.

Помимо ноутбуков, Asus и MSI уверенно чувствуют себя на рынке 3D-карт, оживившемся в связи с популярностью криптовалют. Компания MSI, например, а течение года отгрузит более 5 млн 3D-карт. Помогут 3D-карты и компании Gigabyte Technology, которая ощущает отрицательный эффект от сокращения рынка системных плат.