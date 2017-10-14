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Почти половина пользователей смартфонов проводит с этими устройствами более пяти часов в день

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Источник: Сounterpoint

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Аналитики Counterpoint Research опросили пользователей смартфонов в разных странах и получили данные об использовании этих устройств, а также выяснили интересные факты, связанные с их покупкой.

К настоящему моменту почти половина населения планеты пользуется смартфонами. За год на покупку новых смартфонов люди тратят более 370 млрд долларов.

Смартфоны быстро заняли центральное место среди других электронных устройств, играя роль не только средства связи, но также инструмента для доступа к информации и развлекательного устройства. Почти половина пользователей смартфонов, принявших участие в опросе, проводит с этими устройствами более пяти часов в день.

Смартфоны быстро заняли центральное место среди других электронных устройств

Каждый четвертый пользователь тратит на смартфон более семи часов в день. К этой группе относятся как те, кому смартфон нужен для работы, так и те, кто потребляет с помощью смартфона цифровой контент. Примечательно, что пользователи в развивающихся странах проводят больше времени со смартфонами, чем пользователи в развитых странах. Меньше всего смартфоны используются в Японии.

Наиболее частыми применениями смартфонов являются доступ к ресурсам интернета и игры. Далее следует связь, причем в большинстве случаев пользователи отдают предпочтение голосовой связи, но в Азии и Африке на первом месте находится обмен текстовыми сообщениями. Просмотр видео и общение в социальных сетях (рассматриваемое отдельно от остальной активности в интернете) занимают пятое и шестое места соответственно.

Что касается цикла обновления смартфонов, в среднем он составляет 21 месяц. По понятным причинам чаще меняют смартфоны жители обеспеченных, развитых стран.

14 октября 2017 Г.

11:05

Ctrl
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