Google выделит 1 млрд долларов, чтобы подготовить людей к автоматизации

Рост автоматизации приводит к сокращению рабочих мест. Компания Google сообщила о намерении выделить 1 млрд долларов на программу профессиональной переподготовки Grow with Google. В рамках инициативы Grow with Google будут предложены обучающие курсы и гранты, позволяющие получить новую специальность и стимулирующие предпринимательство. К сожалению, участие в программе возможно только в США.
Впрочем, жители других стран тоже не остались без внимания. До конца 2022 года компания Google планирует предоставить 1 млрд долларов в разных странах некоммерческим организациям, занимающимся профессиональной подготовкой и трудоустройством в контексте изменений, связанных с научно-технической революцией.