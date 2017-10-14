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За неделю из Tesla уволено несколько сотен сотрудников

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Теги: Tesla

Источник: Reuters

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В компании Tesla на этой неделе прошло крупное увольнение. Бывший сотрудник Tesla сообщил агентству Reuters, что всего уволено около 400 работников, включая руководителей нижнего звена.

Производитель подтвердил факт увольнений, объяснив, что они стали результатом ежегодной проверки, но он не стал уточнять число уволенных.

Производитель подтвердил факт увольнений

Хотя в Tesla называют причиной низкие показатели уволенных сотрудников, источник информации утверждает, что до увольнения он не имел замечаний.

Напомним, за прошлый квартал было выпущено всего 260 электромобилей Tesla Model 3 при том, что число предварительных заказов давно превысило 400 000. Производитель признал, что не справляется с графиком и вынужден бросить на наращивание производства Model 3 все силы. Из-за этого даже отложен показ грузовика Tesla.

14 октября 2017 Г.

20:17

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