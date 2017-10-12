Продажи однокристальных систем для планшетов выросли впервые за два года

Аналитики Strategy Analytics утверждают, что после двух лет спада рынок однокристальных систем для планшетов вернулся к росту.

Если точнее, по итогам первого полугодия данной продукции было продано на 984 млн долларов, что соответствует росту на 5%.

Лидерами данного рынка являются Apple, Intel, Qualcomm, MediaTek и Samsung. Так, Apple заняла 37% рынка в денежном выражении, Intel — 18%, Qualcomm — 16%. При этом в количественном выражении показателей источник не приводит. К тому же указано, что рост этого рынка в целом обусловлен увеличением средней отпускной цены планшета, что объясняется переориентированием многих производителей на модели верхнего ценового сегмента.

Соответственно, такие планшеты используют более дорогие платформы, что и вылилось в рост рынка в денежном выражении. В количественном же, вполне возможно, имел место спад.

Также аналитики отмечают, что планшеты, использующие x86-совместимые CPU по итогам первого полугодия заняли 14% рынка (в количественном выражении), тогда как годом ранее занимали лишь 10%. Проще говоря, доля планшетов с Windows выросла.